Euro
8.6162
-0.59%
Dolar
7.1691
-0.46%
Altın
423.85
-0.32%
Borsa
1.518
0.46%
Bitcoin
257.650
3.81%
EXEN Coin
17.27
-1.31%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Şanlıurfa'da sivil polisleri yaralayan 4 şahıs yakalandı

    Kavga ihbarına giden sivil polisleri husumetlileri sanıp yaralayan 4 şahıs, gizlendikleri dağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da sivil polisleri yaralayan 4 şahıs yakalandı

    Şanlıurfa Hilvan’da önceki gece, kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce mahalleli polise haber verirken, kavgaya karışan taraflardan biri, ekipler gelmeden olay yerinden ayrıldı.

    Bir süre sonra bölgeye gelen sivil polisleri iddiaya göre husumetlileri sanan kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı.

    İKİ POLİS YARALANDI

    Saçmaların isabet ettiği polis memurları Muhittin K., ile Onur D. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Şanlıurfa da sivil polisleri yaralayan 4 şahıs yakalandı #1

    ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri, polise ateş açan Nihat A., Zahit A., Serdar A. ile Mehmet A.’yı gizlendikleri bağ evinde yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

    Şanlıurfa da sivil polisleri yaralayan 4 şahıs yakalandı #2

    VALİ, ZİYARET ETTİ

    Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu olayda yaralanan 2 polis memuru ile dün de kent merkezinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Şanlıurfa da sivil polisleri yaralayan 4 şahıs yakalandı #3

    Şanlıurfa da sivil polisleri yaralayan 4 şahıs yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir