Şanlıurfa'da sivil polisleri yaralayan 4 şahıs yakalandı

Kavga ihbarına giden sivil polisleri husumetlileri sanıp yaralayan 4 şahıs, gizlendikleri dağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa Hilvan’da önceki gece, kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce mahalleli polise haber verirken, kavgaya karışan taraflardan biri, ekipler gelmeden olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra bölgeye gelen sivil polisleri iddiaya göre husumetlileri sanan kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı.

İKİ POLİS YARALANDI

Saçmaların isabet ettiği polis memurları Muhittin K., ile Onur D. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri, polise ateş açan Nihat A., Zahit A., Serdar A. ile Mehmet A.’yı gizlendikleri bağ evinde yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

VALİ, ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu olayda yaralanan 2 polis memuru ile dün de kent merkezinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.





