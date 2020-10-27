Şanlıurfa’da sofra bezini silkelerken balkondan düşüp, öldü

3’üncü kattaki evlerinin balkonunda sofra bezini silkelerken dengesini kaybedip düşen 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı.

16 yaşındaki Hatice Kübra Demirtaş, Şanlıurfa’nın Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3’üncü katında bulunan evinde yemekten sonra sofra bezini alıp balkona çıktı.

Hatice Kübra, balkonda sofra bezini silkelerken dengesini kaybedip, beton zemine düştü.

KURTARILAMADI

Kız çocuğunun düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Kübra, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILDI

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hatice Kübra Demirtaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.