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    Şanlıurfa’da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı

    Şanlıurfa'da iki grup tekme tokat kavga etti. Cep telefonuyla görüntülenen kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 19:30
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    Şanlıurfa’da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı

    Kavga, akşam saatlerinde Bahçelievler mahallesinde meydana geldi.

    İddiaya göre, yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya tutuştu.

    YOL ORTASINDA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

    Kavgada taraflar, yol ortasında birbirlerine tekme ve yumrukla saldırarak kavga etti.

    Cep telefonuyla görüntülenen kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

    Şanlıurfa’da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı #1

    Şanlıurfa’da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı #2

    Şanlıurfa’da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı #3

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