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    Şanlıurfa'da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı

    Şanlıurfa Siverek'te hamile bir kadın, sokakta doğum yapıp ortadan kayboldu.
    • 10.05.2022 - 00:51
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 01:02
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    Şanlıurfa'da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı

    Gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Adnan Menderes Bulvarı civarları, Camikebir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı.

    Doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti

    Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.

    Mahalleli bebek sesi duyunca, polisi aradı

    İHA'nın haberine göre, karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.

    Şanlıurfa'da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı VİDEO

    Şanlıurfa da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı #1

    Bebeğin sağlık durumu iyi

    Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı #2

    Şanlıurfa da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı #3

    Şanlıurfa da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı #4

    Şanlıurfa da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı #5


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