Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 14 yaşındaki İsa boğuldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hayvanlarını köprüden geçirirken sulama kanalına düşürdüğü sopasını almaya çalışan 14 yaşındaki İsa İşli, suya düşüp boğuldu.

Şanlıurfa'da Ceylanpınar’a bağlı Büyükçaylı Mahallesi’nde sabah saatlerinde kendilerine ait koyunları otlatmak için evden çıkan İsa İşli, köprüden geçerken elindeki sopayı suya düşürdü.

İşli, sopasını almak için eğildiği kanala düştü, bir süre sonra da akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Cansız bedeni çıkarıldı

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 3 saatlik arama sonunda ekipler, İşli’nin cansız bedenini bulup sudan çıkardı.

İsa İşli’nin cenazesi, otopsi için Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.





