Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kurtarıldı Suruç ilçesinde misafirliğe gittiği sırada sulama kanalına düşen 11 yaşındaki çocuk, vatandaşların yoğun çabalarıyla boğulmaktan kurtarıldı.

DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Zeki Mahallesi'nde, ailesiyle birlikte misafirliğe giden 11 yaşındaki Yasin K., sulama kanalı kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek kanala düştü.

Çocuğu kurtarmak için kanala atladılar

Kanalda suyun akıntısıyla sürüklenen çocuğun çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar, boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Can pazarının yaşandığı olayda çocuğu kurtarmak için seferber olan çevredeki vatandaşlar, sudaki plastik bir boruya tutundu.

Çocuğu sağ salim kurtardılar

Kanala giren iki kişi, çocuğu kurtarmak için diğer kişilerden yardım isteyerek boğulmakta olan Yasin’i sudan çıkardı. Çocuğun canlı olarak kurtarılmasıyla birlikte, çevrede bulunanlar sevinç gösterilerinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)