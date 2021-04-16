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- Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu
Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren 14 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı. Genci bulmak için kanal hattında arama çalışması başlatıldı.
- İHA
- 16.04.2021 - 14:41
- Güncelleme : 16.04.2021 - 14:52
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte DSİ’ye ait sulama kanalına giren İsmail Demircan akıntıya kapıldı.
Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen sudan çıkmayı başaramayan Demircan, kısa süre sonra ortalıktan kayboldu.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Sualtı dalgıç polisleri kanalda arama çalışmalarını sürdürüyor. Gencin yakınlarının kanalın kenarındaki bekleyişi ise devam ediyor.
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu VİDEO