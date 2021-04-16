Euro
9.6724
0.69%
Dolar
8.0653
0.72%
Altın
461.57
1.6%
Borsa
1.41
0.13%
Bitcoin
493.004
-3.10%
EXEN Coin
29.35
1.31%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu

    Arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren 14 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı. Genci bulmak için kanal hattında arama çalışması başlatıldı.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte DSİ’ye ait sulama kanalına giren İsmail Demircan akıntıya kapıldı.

    Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen sudan çıkmayı başaramayan Demircan, kısa süre sonra ortalıktan kayboldu.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

    Sualtı dalgıç polisleri kanalda arama çalışmalarını sürdürüyor. Gencin yakınlarının kanalın kenarındaki bekleyişi ise devam ediyor.

    Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu VİDEO

    Şanlıurfa da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu #1

    Şanlıurfa da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu #2

    Şanlıurfa da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu #3

    Şanlıurfa da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu #4

    Şanlıurfa da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu #5

    Şanlıurfa da sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir