Şanlıurfa'da sulama kanalından kadın cesedi çıkarıldı

DHA

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Tepedibi Mahallesi'nde bulunan bir sulama kanalında hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KADINA AİT CESET ÇIKARILDI

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeninin ortaya konması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.