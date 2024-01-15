İHA
Şanlıurfa'da hareketli anlar yaşandı.
Viranşehir ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen sünger deposundaki yangın çevredekileri korkuttu.
Süngerlerin tutuşmasıyla birlikte yangın kısa süre içinde tüm depoyu sararak küle çevirdi.
Ekipler müdahale etti
Yangın, işçiler tarafından itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbar edildi.
İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonunda yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Depo küle döndü
1 saatlik çalışma sonunda yangın söndürülürken, depo küle döndü ve kullanılmaz hale geldi. Yanan depoda büyük maddi hasar meydana geldi.
Ekipler, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış