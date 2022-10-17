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- Şanlıurfa'da sünnet töreni olan çocuk otomobilin altında can verdi
Şanlıurfa'da sünnet töreni olan çocuk otomobilin altında can verdi
Birecik'te sünnet olacak çocuk, dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile hastane önünde sinir krizi geçirdi.
- 17.10.2022 - 09:50
- Güncelleme : 17.10.2022 - 10:23
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 4 yaşındaki Bozan Uyguner'in sünnet töreni için mahallede düğün merasimi düzenlendi.
Sünnet kıyafeti giydirilen çocuk, kendisi için hazırlanan düğün konvoyuna katıldı.
İnsanların araçlara bindiği sırada dayı İbrahim D., otomobilin önündeki yeğenini fark etmeyerek üzerinden geçti.
Hayatını kaybetti
Ağır yaralanan çocuk, araçla hastaneye kaldırıldı.
Bozan Uyguner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yakınları sinir kriz geçirdi
Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizi geçirdi.
İHA'nın haberine göre, çocuğun cesedi otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.