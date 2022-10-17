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    Şanlıurfa'da sünnet töreni olan çocuk otomobilin altında can verdi

    Birecik'te sünnet olacak çocuk, dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile hastane önünde sinir krizi geçirdi.
    • 17.10.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:23
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    Şanlıurfa'da sünnet töreni olan çocuk otomobilin altında can verdi

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 4 yaşındaki Bozan Uyguner'in sünnet töreni için mahallede düğün merasimi düzenlendi.

    Sünnet kıyafeti giydirilen çocuk, kendisi için hazırlanan düğün konvoyuna katıldı.

    İnsanların araçlara bindiği sırada dayı İbrahim D., otomobilin önündeki yeğenini fark etmeyerek üzerinden geçti.

    Hayatını kaybetti

    Ağır yaralanan çocuk, araçla hastaneye  kaldırıldı.

    Bozan Uyguner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa da sünnet töreni olan çocuk otomobilin altında can verdi #1

    Yakınları sinir kriz geçirdi

    Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizi geçirdi.

    İHA'nın haberine göre, çocuğun cesedi otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

    Şanlıurfa da sünnet töreni olan çocuk otomobilin altında can verdi #2

    Şanlıurfa da sünnet töreni olan çocuk otomobilin altında can verdi #3


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