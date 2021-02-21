Şanlıurfa'da şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Eyyübiye ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenip yakaladığı iki kişinin aracından uyuşturucu madde ve silah çıktı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi’nde gece saatlerinde yolda yapılan uygulamada, polis ekipleri şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu aracı bir sokakta sıkıştırmaya başardı.

Araçtan inen şahıslardan biri kaçarken diğeri ise olay yerinde yakalandı. Diğer şahsı yakalamak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Bölgede arama yapan ekipler diğer şahsı Balıklıgöl Devlet Hastanesi arkasında saklanmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ile silah ele geçirdi.