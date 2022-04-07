Şanlıurfa'da Suriyeli kadın evinde öldürüldü

18 yaşındaki Suriye uyruklu kadın, evde elleri arkadan bağlı ve boğazı kesilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, cinayetle ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi 632'nci Sokak'taki üç katlı evin ikinci katında kalan Yasemin el Casım'dan (18) haber alamayan yakınları, kadının ikametine gitti.

Kapıyı açan olmayınca genç kadının 13 yaşındaki kardeşi, merdivendeki pencereden balkona atladı, oradan da eve girdi.

Elleri bağlı ve boğazı kesilmiş bulundu

Eşi bir araba tamir servisinde çalışan Casım'ı evde elleri bağlı ve boğazı kesilmiş bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis de inceleme yaptı.

Soruşturuluyor

Cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.