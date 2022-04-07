Petrol
100.76
-0.31%
Euro
16.09
0.32%
Dolar
14.74
0.24%
Altın
915.46
0.53%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
642.000
-1.65%
BTXN Coin
32.62
0.36%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Şanlıurfa'da Suriyeli kadın evinde öldürüldü

    18 yaşındaki Suriye uyruklu kadın, evde elleri arkadan bağlı ve boğazı kesilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, cinayetle ilgili inceleme başlattı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 18:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da Suriyeli kadın evinde öldürüldü

    Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi 632'nci Sokak'taki üç katlı evin ikinci katında kalan Yasemin el Casım'dan (18) haber alamayan yakınları, kadının ikametine gitti.

    Kapıyı açan olmayınca genç kadının 13 yaşındaki kardeşi, merdivendeki pencereden balkona atladı, oradan da eve girdi.

    Elleri bağlı ve boğazı kesilmiş bulundu

    Eşi bir araba tamir servisinde çalışan Casım'ı evde elleri bağlı ve boğazı kesilmiş bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis de inceleme yaptı.

    Şanlıurfa da Suriyeli kadın evinde öldürüldü #1

    Soruşturuluyor

    Cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da Suriyeli kadın evinde öldürüldü #2

    Şanlıurfa da Suriyeli kadın evinde öldürüldü #3

    Şanlıurfa da Suriyeli kadın evinde öldürüldü #4


    İlginizi Çekebilir

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    'Ruslar sivil ölüleri yakmak için krematoryum kullanıyor'
    Gündem

    'Ruslar sivil ölüleri yakmak için krematoryum kullanıyor'

    İngiltere, Rus bankasındaki tüm mal varlığını dondurdu
    Dünya

    İngiltere, Rus bankasındaki tüm mal varlığını dondurdu

    Görüş Bildir