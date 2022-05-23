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    Şanlıurfa'da sürücülerin yol verme kavgası

    Trafikte yol verme tartışmasında birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafları polis, havaya ateş açarak ayırdı.
    • 23.05.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 15:35
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    Şanlıurfa'da sürücülerin yol verme kavgası

    Şanlıurfa'nın Atakent Mahallesi'nde, seyir halindeki trafikte Mustafa Kocaoğlu ile Hüseyin Demir isimli sürücüler yol verme tartışmasına girdi.

    Sürücülerin tartışması bir anda kavgaya dönüştü.

    Araçlarından inip tekme-tokat kavga eden sürücüler, daha sonra birbirlerine taş ve sopayla saldırdı.

    Polis ayırmak için havaya ateş etti

    Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polisler, sürücüleri ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı.

    Polisler, uyarı ateşinin ardından da kavga eden sürücülere biber gazıyla müdahale etti.

    Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan sürücüler, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şanlıurfa'da sürücülerin yol verme kavgası VİDEO

    O anlar kamerada

    DHA'nın haberine göre yaşanan kavga ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da sürücülerin yol verme kavgası #1

    Şanlıurfa da sürücülerin yol verme kavgası #2

    Şanlıurfa da sürücülerin yol verme kavgası #3

    Şanlıurfa da sürücülerin yol verme kavgası #4

    Şanlıurfa da sürücülerin yol verme kavgası #5

    Şanlıurfa da sürücülerin yol verme kavgası #6


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