Şanlıurfa’da takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

Genç kızı takip edip taciz eden zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı. Olay anı bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.

Alışveriş yapmak için evden çıkan K.O. isimli genç kız, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki kaldırımda yürürken, bir süre kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı.

K.O. çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan şüpheli, sokak arasına girerek kaçmaya başladı.

TACİZ ANI KAMERADA

Bu sırada bölgeden geçerken durumu fark eden polis ekibi, genç kızın verdiği bilgi doğrultusunda kaçan şüphelinin peşine düştü.

Ekipler, kovalamacayla şüpheliyi yakaladı.

Genç kızın tacize uğraması ve ardından yaşanan kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli K.A., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.