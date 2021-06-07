Şanlıurfa’da tamponu düşen otomobile çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Tamponu çıkınca duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’nın Yeşildirek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Köprülü kavşağı üzerinde, kent merkezi istikametine giden Ahmet Tepekesen (41) yönetimindeki 63 VN 843 plakalı otomobilin tamponu düştü.

Bunun üzerine aracı park eden Tepekesen, tamponu takmaya çalıştı.

Bu sırada aynı güzergahtan gelen Ö.H.Ö. yönetimindeki 34 UN 2575 plakalı otomobil, köprülü kavşaktaki duran otomobile arkadan çarptı.

OTOMOBİL, BARİYERLERE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil, bariyerlere sıkıştı ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Muhammed El Binşi (20) ile sürücü Ahmet Tepekesen tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Ahmet Emek ile Mahmut Tepekesen’in tedavisinin devam ettiği belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Ö.H.Ö.'nün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.