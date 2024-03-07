Şanlıurfa'da tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Şanlıurfa’dan Mardin istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SZ 571 plakalı yakıt tankeri, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerindeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Tanker önce otomobile, sonra duvara çarptı

Karşıdan seyreden otomobile çarpan tanker, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarptı.

1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 37 yaşındaki Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan E.Ş. ve S.K. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan feci kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)