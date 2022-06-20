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    Şanlıurfa'da tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılık son anda önlendi

    Başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı.
    • 20.06.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 19:17
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    Şanlıurfa'da tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılık son anda önlendi

    Şanlıurfa'nın Haliliye Tapu Müdürlüğünde adına kayıtlı arsayı satışa çıkarmak için e-Devlet şifresi alan kişilerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturmaları sonrasında yetkili tapu memuru, noterden alınan vekalet, talep formunu ve formda yer alan fotoğrafı incelemeye aldı.

    Tapu memurunun noter vekaletindeki imza ve fotoğraftan şüphelenmesi üzerine yurt dışında yaşayan A.K. isimli kişinin kimliğinin sahte olduğu asıl malike ulaşılarak tespit edildi.

    Satış işlemi yaptıkları sırada emniyet görevlileri tarafından suçüstü yakalandılar

    Sahteciliğin kesinleştirilmesinden sonra kolluk kuvvetleri ile Haliliye Tapu Müdürlüğü koordinesinde suçüstü yapılmak üzere satış işlemi hazırlandı.

    İşlemi yapan dolandırıcılara harç ve randevu için SMS gönderildi. Tapu müdürlüğüne gelen dolandırıcılar satış işlemi yaptıkları sırada emniyet görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

    İHA'nın aktardığına göre Haliliye Tapu Müdürlüğü personelinin gayretiyle ekonomik değeri 5 milyon lira olan gayrimenkulün satışı engellendi.

    Şanlıurfa'da tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılık son anda önlendi VİDEO

    Şanlıurfa da tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılık son anda önlendi #1

    Şanlıurfa da tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılık son anda önlendi #2

    Şanlıurfa da tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılık son anda önlendi #3

    Şanlıurfa da tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılık son anda önlendi #4


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