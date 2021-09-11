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    Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

    Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.09.2021 - 21:19
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    Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

    Gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Kayseri’de şekerpancarı tarlasında çalıştıktan sonra işlerini bitirip Şanlıurfa’ya dönen Burhan B.’nin kullandığı 27 E 8814 plakalı Ford marka minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

    9 TARIM İŞÇİSİ YARALANDI

    Kazada 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

    Şanlıurfa da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi #1

    Şanlıurfa da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi #2

    Şanlıurfa da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi #3

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