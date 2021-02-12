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    Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

    Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 13 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 17:11
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    Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

    Şanlıurfa-Suruç karayolunun Payamlı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 21 UC 615 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI

    Yoldan çıkan minibüs, içinde bulunan tarım işçileri ile taklalar atarak yol kenarındaki tarlada durdu.

    Şanlıurfa da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza sonucu ölen olmazken, minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gönderilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı VİDEO

    Şanlıurfa da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı #2

    Şanlıurfa da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı #3

    Şanlıurfa da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı #4

    Şanlıurfa da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı #5

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