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- Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 13 kişi yaralandı.
- İHA
- 12.02.2021 - 17:01
- Güncelleme : 12.02.2021 - 17:11
Şanlıurfa-Suruç karayolunun Payamlı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 21 UC 615 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI
Yoldan çıkan minibüs, içinde bulunan tarım işçileri ile taklalar atarak yol kenarındaki tarlada durdu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucu ölen olmazken, minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gönderilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı VİDEO