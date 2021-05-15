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- Şanlıurfada taş ve sopalı koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
Şanlıurfada taş ve sopalı koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
- İHA
- 15.05.2021 - 12:04
- Güncelleme : 15.05.2021 - 12:09
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine sokakta bulunan bir tekkede yaşayan Cuma Y.’nin beslediği koyunlar, mahallelinin arazilerine girip ürünleri yedi. Duruma sinirlenen mahalleli tekkeyi bastı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Tekkedekiler ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine jandarmaya haber verildi. Tartışmanın ardından taraflar kavga etmeye başladı.
Olay yerine giden jandarma ekipleri, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalıştı.
JANDARMA MÜDAHALE ETTİ
Kadın ve çocukların da karıştığı kavgayı ayırmak için jandarma ekipleri göz yaşartıcı gaz kullandı.
8 YARALI
Viranşehir - Ceylanpınar karayolunda trafiğin durduğu kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavgayla ilgili soruşturma açıldı.
Şanlıurfada taş ve sopalı koyun otlatma kavgası: 8 yaralı VİDEO