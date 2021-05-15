Şanlıurfada taş ve sopalı koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfada taş ve sopalı koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri kavga edenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine sokakta bulunan bir tekkede yaşayan Cuma Y.’nin beslediği koyunlar, mahallelinin arazilerine girip ürünleri yedi. Duruma sinirlenen mahalleli tekkeyi bastı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tekkedekiler ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine jandarmaya haber verildi. Tartışmanın ardından taraflar kavga etmeye başladı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalıştı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Kadın ve çocukların da karıştığı kavgayı ayırmak için jandarma ekipleri göz yaşartıcı gaz kullandı.

8 YARALI

Viranşehir - Ceylanpınar karayolunda trafiğin durduğu kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma açıldı.

Şanlıurfada taş ve sopalı koyun otlatma kavgası: 8 yaralı VİDEO

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