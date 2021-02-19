Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada

Akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Meydan savaşını andıran kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi üzerinde daha önce aralarında iddiaya göre kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile karşı karşıya geldi.

İki kişi arasında başlayan tartışmaya diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

TAŞ VE SOPALARLA KAVGA

Meydan savaşını andıran kavgada taş ve sopa darbeleri ile İ.B.M., A.M., M.M., Ş.M., H.K., İ.K. ile İ.H.K. yaralandı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.