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    Şanlıurfa'da taziye evinde cinayet

    Aralarında husumet bulunan ve taziye evinde karşılaşan akrabaların kavgası ölümle bitti. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi.
    • 08.06.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 17:28
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    Şanlıurfa'da taziye evinde cinayet

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Yaşar Ateş ve Salih Ateş, 2019 yılında 'nişan töreni' yüzünden tartışma yaşadığı kuzeni Mehmet Ateş'in ağabeyi Müslüm Ateş tarafından silahla öldürüldü.

    Cinayetin ardından katil Müslüm Ateş tutuklandı.

    Bu olay akraba aileler arasında husumete sebep olurken taraflar bugün taziye evinde karşılaştı.

    Taziye evinde de kan döküldü: 1 ölü

    İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve olayda Mehmet Ateş, amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Deham Ateş tarafından tabancayla vuruldu. Kanlar içersisinde yere yığılan Ateş, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre; olayın ardından polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kayıplara karışan Deham Ateş'in yakalaması için çalışma başlatıldı.

    Şanlıurfa da taziye evinde cinayet #1


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