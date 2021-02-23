Euro
8.542
0.11%
Dolar
7.029
0.11%
Altın
407.9
-0.08%
Borsa
1.527
-1.5%
Bitcoin
349.662
-11.48%
EXEN Coin
16.15
-3.75%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Şanlıurfa'da tekme tokat yol verme kavgası

    Akçakale ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 12:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da tekme tokat yol verme kavgası

    Şanlıurfa'da, Akçakale-Şanlıurfa karayolu üzerinde ilçe merkezine doğru giden plakası öğrenilmeyen iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    ARABALARI ÇEKİP KAVGAYA TUTUŞTULAR

    Araçlarını yol kenarına çeken sürücüler birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

    Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga, vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

    Şanlıurfa'da tekme tokat yol verme kavgası VİDEO

    Şanlıurfa da tekme tokat yol verme kavgası #1

    Şanlıurfa da tekme tokat yol verme kavgası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir