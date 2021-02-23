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Şanlıurfa'da tekme tokat yol verme kavgası
Akçakale ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 23.02.2021 - 12:21
- Güncelleme : 23.02.2021 - 12:27
Şanlıurfa'da, Akçakale-Şanlıurfa karayolu üzerinde ilçe merkezine doğru giden plakası öğrenilmeyen iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
ARABALARI ÇEKİP KAVGAYA TUTUŞTULAR
Araçlarını yol kenarına çeken sürücüler birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga, vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.
Şanlıurfa'da tekme tokat yol verme kavgası VİDEO