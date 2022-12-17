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    Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı suçundan 3 zanlı tutuklandı

    Telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
    • 17.12.2022 - 17:12
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    Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı suçundan 3 zanlı tutuklandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ya da savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen 3 zanlı hakimlikçe tutuklandı.

    2 milyon 800 bin lira dolandırdılar

    Zanlıların 2 gün içinde 1900 kişiyi dolandırmak amacıyla aradıkları, 9 kişiyi 2 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

    Çok sayıda suç unsuru bulundu

    Şanlıurfa'da 15 Aralık'ta telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve içerisinde adres sorgu programı bulunan laptop, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 13 cep telefonu bataryası, flaş bellek, tabanca ile telefonlara ait çok sayıda hafıza kartı ve sim bloğu ele geçirilmişti.

    Şanlıurfa da telefon dolandırıcılığı suçundan 3 zanlı tutuklandı #1


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