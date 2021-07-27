Euro
10.1202
0.14%
Dolar
8.5565
0.05%
Altın
496.66
0.47%
Borsa
1.356
0.52%
Bitcoin
328.999
0.47%
EXEN Coin
24.88
-1.54%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Şanlıurfa'da terör örgütünden kaçan 2 kişi teslim oldu

    Terör örgütü PKK/YPG'den kaçan 15 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuk, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine sığındı.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 15:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da terör örgütünden kaçan 2 kişi teslim oldu

    İsimleri açıklanmayan 15 yaşındaki erkek ile 16 yaşındaki kız çocuğu, 2 ay önce terör örgütü yandaşlarınca kültürel etkinliklere katılma bahanesiyle ailelerinden alınarak Suriye'ye götürüldü.

    Haseke kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin kamplarında silahlı eğitim verilen çocukların ailelerinin başvurusunun ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

    MİT İLE İRTİBAT KURULDU

    Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin irtibat kurduğu çocuklar, terör örgütünden kaçıp sınırı geçerek Şanlıurfa'ya geldi.

    Şanlıurfa da terör örgütünden kaçan 2 kişi teslim oldu #1

    DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

    Sınır hattında teslim alınan çocuklar, ifadelerinin ardından yaşları küçük olduğu için devlet korumasına alındı.

    Şanlıurfa da terör örgütünden kaçan 2 kişi teslim oldu #2

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir