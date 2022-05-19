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Şanlıurfa'da TikTok videosu can aldı
- 19.05.2022 - 20:25
- Güncelleme : 19.05.2022 - 21:01
Son dönemde gençlerin sosyal medyada paylaşım yapmak için hayatlarını tehlikeye attığı hatta hayatlarını kaybettiği birçok olay meydana geliyor.
Bunların sonuncusu Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı.
Meydan okuma için kanala atladı
19 yaşındaki İshak Aşkan iddiaya göre, son günlerde TikTok'ta gençler arasında sulama kanalına atlama konusunda yaşanan meydan okuma videosu çekmek istedi.
Kanala atlayan Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğularak can verdi
Kanalda çalışma başlatan dalgıç polisler, genci yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde buldu.
Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da TikTok videosu can aldı VİDEO