TikTok'taki meydan okuma akımı için sulama kanalına atlayan genç, boğularak hayatını kaybetti.

Son dönemde gençlerin sosyal medyada paylaşım yapmak için hayatlarını tehlikeye attığı hatta hayatlarını kaybettiği birçok olay meydana geliyor.

Bunların sonuncusu Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı.

Meydan okuma için kanala atladı

19 yaşındaki İshak Aşkan iddiaya göre, son günlerde TikTok'ta gençler arasında sulama kanalına atlama konusunda yaşanan meydan okuma videosu çekmek istedi.

Kanala atlayan Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğularak can verdi

Kanalda çalışma başlatan dalgıç polisler, genci yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde buldu.

Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da TikTok videosu can aldı VİDEO







