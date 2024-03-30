Haberler



3. Sayfa



Şanlıurfa'da tır alev aldı: Dorsesi küle döndü

Şanlıurfa'da tır alev aldı: Dorsesi küle döndü Seyir halindeki tırda henüz bilinmeyen bir neden çıkan yangın, içi malzeme dolu dorseyi küle çevirdi. Yangın olay yerine gelen ekipler tarafından kontrol altına alındı.