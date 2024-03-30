Şanlıurfa'da tır alev aldı: Dorsesi küle döndü

İHA
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde panik anlar yaşandı.
Sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolunun Çobanderesi mevkiinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri kısa süre içinde fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak yangına müdahale etti.
Yangın sırasında patlamalar yaşandı
Tırdaki malzemenin üst üste patlaması üzerine yangını söndüremeyen sürücü, çareyi sürücü kabini ile dorseyi ayırmakta buldu.
Malzemeler küle döndü
Sürücünün bu hamlesiyle tırın kabin kısmı yanmaktan kurtulurken içerisinde malzeme olan dorse ise küle döndü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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