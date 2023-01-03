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    Şanlıurfa’da tır çarpan yarış atları telef oldu

    Şanlıurfa'da yol kenarındaki toplam değerleri 275 bin lira olan yarış atları tırın çarpması sonucu telef oldu.
    • 03.01.2023 - 21:23
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 21:28
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    Şanlıurfa’da tır çarpan yarış atları telef oldu

    Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Müslüm Kaplan’a ait yol kenarındaki 2 yarış atına çarptı.

    Kazada 2 yarış atı da ağır yaralandı.

    2 at da telef oldu

    İHA'nın haberine göre olay yerine giden polis ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapatırken çağrılan veterinerin müdahale ettiği atlar kurtarılamayarak telef oldu.

    Toplam değerleri 275 bin lira

    Atların birini 180 bin liraya, diğerini ise 95 bin liraya aldığını söyleyen Müslüm Kaplan, “Ben yoldan geliyordum, çocuk da arkamdan geliyordu. Baktım tır ilerden sinyal verdi. Dedim ki bu doğru gelmiyor. Baktım araba sağa sola gitti, geldi. Korna çaldı, atlar da korktu. Atlardan birini 180 bin liraya, diğerini ise 95 bin liraya aldım” diye konuştu.

    Şanlıurfa’da tır çarpan yarış atları telef oldu VİDEO

    Şanlıurfa’da tır çarpan yarış atları telef oldu #1

    Şanlıurfa’da tır çarpan yarış atları telef oldu #2

    Şanlıurfa’da tır çarpan yarış atları telef oldu #3


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