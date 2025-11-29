Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da tır devrildi: Milyonluk otomobiller hasar gördü

Viranşehir ilçesinde sıfır otomobiller yüklü tır devrildi, araçlar büyük hasar aldı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 17:24
  • Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda sıfır otomobiller taşıyan bir tır devrildi.
  • Tırın devrilmesi sonucu araçlar büyük hasar gördü.
  • Olay yerine güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 5. kilometresinde, 28 K 1994 plakalı bir tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Şanlıurfa’dan Viranşehir istikametine ilerleyen tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi.

SIFIR OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Tırın üzerindeki sıfır otomobillerin büyük bölümü ciddi şekilde hasar gördü.

Kaza sonrası jandarma ve kurtarma ekipleri olay yerine gönderilerek güvenlik önlemleri aldı. Hasar gören araçların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

