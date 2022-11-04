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Şanlıurfa’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Pamuk yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada; 2 kişi hayatını kaybetti, 7 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.