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Şanlıurfa'da tırdaki meyve kasaları arasında uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da tırdaki meyve kasaları arasında uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekipleri, piyasa değeri 600 bin lira olan uyuşturucuya el koydu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.