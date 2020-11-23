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- Şanlıurfa'da tırdaki meyve kasaları arasında uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da tırdaki meyve kasaları arasında uyuşturucu ele geçirildi
Polis ekipleri, piyasa değeri 600 bin lira olan uyuşturucuya el koydu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 23.11.2020 - 13:48
- Güncelleme : 23.11.2020 - 13:52
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir tırda eğitimli köpeklerle arama yaptı.
PİYASA DEĞERİ 600 BİN LİRA
Tırın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo uyuşturucu buldu. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin 600 bin lira olduğu belirtildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Skunk olarak bilinen uyuşturucuya el koyan polis, araçta bulunan ismi açıklanmayan iki kişiyi gözaltına aldı.