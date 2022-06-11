Polisin torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Şanlıurfa’da, 9 Haziran günü uyuşturucu satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.

Tespit edilen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda 198 gram esrar, 130 gram metamfetamin, 13 kilo 500 gram skunk, 301 hap, ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, 2 hassas terazi ile 108 bin 40 lira ele geçirilirken, 28 şüpheli gözaltına alındı.

28 kişi tutuklandı

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanırken,

DHA'nın habeirne göre 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da torbacı operasyonu: 24 tutuklama



