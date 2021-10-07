Şanlıurfa'da torbacılık yapan 12 şüpheli tutuklandı

Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadeleleri devam ediyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.

12 adrese yapılan eş zamanlı baskında, 12 kişi gözaltına alındı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 6 kilo 800 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucular, 2 hassas terazi, 145 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.





