Euro
9.9569
-0.07%
Dolar
8.2746
0.87%
Altın
470.43
0.68%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
467.557
7.29%
EXEN Coin
26.91
-3.06%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Şanlıurfa’da toz ve gürültü kavgası

    Bina yıkımı nedeniyle ev ve iş yerlerinde toz ile gürültüden rahatsız olan kişilerin işçilerle sopalı kavgası kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’da toz ve gürültü kavgası

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince kent trafiğinin rahatlatılması için 27 Nisan'da 'Kızılay Meydan Projesi' kapsamında başlatılan, Ticaret ve Sanayi Odasının eski binasının yıkım çalışmaları sürüyor.

    Atatürk Bulvarı çevresinde ev ve iş yerleri olanlar ise yıkım sırasında toz ve gürültüden rahatsız oldukları gerekçesiyle işçilerle tartıştı.

    SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine saldıranları, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Kısa süre ara verilen yıkım çalışmaları tekrar devam etti.

    Şanlıurfa’da toz ve gürültü kavgası VİDEO

    Şanlıurfa’da toz ve gürültü kavgası #1

    Şanlıurfa’da toz ve gürültü kavgası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir