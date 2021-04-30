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Şanlıurfa’da toz ve gürültü kavgası
Bina yıkımı nedeniyle ev ve iş yerlerinde toz ile gürültüden rahatsız olan kişilerin işçilerle sopalı kavgası kameraya yansıdı.
- İHA
- 30.04.2021 - 17:12
- Güncelleme : 30.04.2021 - 17:18
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince kent trafiğinin rahatlatılması için 27 Nisan'da 'Kızılay Meydan Projesi' kapsamında başlatılan, Ticaret ve Sanayi Odasının eski binasının yıkım çalışmaları sürüyor.
Atatürk Bulvarı çevresinde ev ve iş yerleri olanlar ise yıkım sırasında toz ve gürültüden rahatsız oldukları gerekçesiyle işçilerle tartıştı.
SOPALAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine saldıranları, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kısa süre ara verilen yıkım çalışmaları tekrar devam etti.
Şanlıurfa’da toz ve gürültü kavgası VİDEO