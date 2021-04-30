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Şanlıurfa’da toz ve gürültü kavgası

Şanlıurfa’da toz ve gürültü kavgası

Bina yıkımı nedeniyle ev ve iş yerlerinde toz ile gürültüden rahatsız olan kişilerin işçilerle sopalı kavgası kameraya yansıdı.