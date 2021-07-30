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- Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 30.07.2021 - 16:26
Şanlıurfa - Diyarbakır yolunda, C.B. idaresindeki BCB 563 yabancı plakalı panelvan aynı istikamette seyreden A.A. yönetimindeki 27 FN 221 plakalı otomobille çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada otomobil sürücüsü ile Yusuf Baran Toprak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.