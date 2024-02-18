Şanlıurfa'da trafo merkezinde yangın çıktı Siverek ilçesinde sabah saatlerinde elektrik trafo merkezinde yangın meydana geldi.

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İHA

Şanlıurfa güne yangınla uyandı...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bulunan trafo merkezinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Kaçağın en yüksek olduğu illerden

Kaçak elektrik kullanımının Türkiye'de en yüksek olduğu illerin başında gelen Şanlıurfa'da bu yangın dikkat çekti.

Sık sık lokal trafolarda çıkan yangın haberleri ile gündeme gelen şehirde bu kez trafo merkezi alevlere teslim oldu.

Bir bölümü tamamen yandı

Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, trafo merkezinin bir bölümü tamamen yandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)