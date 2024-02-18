İHA
Şanlıurfa güne yangınla uyandı...
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bulunan trafo merkezinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Kaçağın en yüksek olduğu illerden
Kaçak elektrik kullanımının Türkiye'de en yüksek olduğu illerin başında gelen Şanlıurfa'da bu yangın dikkat çekti.
Sık sık lokal trafolarda çıkan yangın haberleri ile gündeme gelen şehirde bu kez trafo merkezi alevlere teslim oldu.
Bir bölümü tamamen yandı
Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, trafo merkezinin bir bölümü tamamen yandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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