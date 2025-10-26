Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Suruç-D400 karayolu üzerindeki eski barınma merkezi yakınlarında, kırsal Yönlü Mahallesi’ndeki arazisine gitmek isteyen Mehmet A. yönetimindeki 44 BA 016 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet A. ile yanında bulunan Nasır isimli kişi, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.