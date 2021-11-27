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- Şanlıurfa'da tüfeğini temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu
Şanlıurfa'da tüfeğini temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu
Suriye uyruklu Ali Humeydi, çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeği ile Mecdeldin Elasker'i vurdu. Kendisi ile birlikte arkadaşını vuran Ali Humeydi, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 27.11.2021 - 18:00
- Güncelleme : 27.11.2021 - 18:02
Şanlıurfa'da Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde çalışan ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen 30 yaşındaki Ali Humeydi, av tüfeğini temizlemeye başladı.
Humeydi, av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla eli tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş alması sonucu hem kendisini hem de arkadaşını vurdu.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Silah sesini duyan esnafın çağırdığı ambulansla 2 yaralı, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Mecdeldin Elasker’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.