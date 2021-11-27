Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da tüfeğini temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

Şanlıurfa'da tüfeğini temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

Suriye uyruklu Ali Humeydi, çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeği ile Mecdeldin Elasker'i vurdu. Kendisi ile birlikte arkadaşını vuran Ali Humeydi, hastaneye kaldırıldı.