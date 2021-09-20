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- Şanlıurfa'da tüfekli saldırı: 1 ölü
Şanlıurfa'da tüfekli saldırı: 1 ölü
İşe gitmek için evden çıkan 44 yaşındaki Aziz Erkan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.
- DHA
- 20.09.2021 - 17:16
- Güncelleme : 20.09.2021 - 17:36
Şanlıurfa'da yol yapım şantiyesinde çalışan Aziz Erkan, sabah evden çıktığı sırada Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde tüfekli saldırıya uğradı.
HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesini duyan çevredekiler, Aziz Erkan'ın sokak ortasında kanlar içerisinde yerde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine geçen ekipler, Erkan’ı Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Aziz Erkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Polis, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.