Şanlıurfa'da tüp patladı: 2 yaralı

Siverek ilçesinde, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede tüp patladı. Patlama esnasında 1 yaşındaki bebek ve annesi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Dicle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, mutfakta bulunan tüp patladı.

Patlama sonucunda başlayan yangını fark eden mahalleli, durumu ilgili ekiplere ihbar etti.

ANNE VE BEBEK YARALANDI

Patlamada yaralanan Aysima Turan (1) ve annesi Mehriban Turan (28), ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVDE HASAR OLUŞTU

Evdeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.