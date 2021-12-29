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    Şanlıurfa'da tüp patladı: 2 yaralı

    Siverek ilçesinde, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede tüp patladı. Patlama esnasında 1 yaşındaki bebek ve annesi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 13:57
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    Şanlıurfa'da tüp patladı: 2 yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Dicle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, mutfakta bulunan tüp patladı.

    Patlama sonucunda başlayan yangını fark eden mahalleli, durumu ilgili ekiplere ihbar etti.

    ANNE VE BEBEK YARALANDI

    Patlamada yaralanan Aysima Turan (1) ve annesi Mehriban Turan (28), ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    EVDE HASAR OLUŞTU

    Evdeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Patlama ve yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

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