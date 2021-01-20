Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü

Patlama sırasında evde bulunan uzman çavuşun eşi ve kızı da yaralı kurtulurken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin acı olay sonrası sosyal medya hesabından “Başımız sağ olsun" mesajı yayınladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.

Olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti.

Uzman çavuşun yaralanan eşi ve kızı ise Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BETON VE CAM PARÇALARI SOKAĞA DÜŞTÜ

Patlama sonrası evde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın yaşandığı daireden kopan beton ve cam parçalarının da park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, ilçeye giderek patlamanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı, hastanedeki yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

“BAŞIMIZ SAĞ OLSUN”

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suruç ilçemizdeki ikametinde meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden jandarma personelimiz Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'ye ve oğluna Allah'tan rahmet, hastanede tedavileri devam eden eşine ve kızına acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.