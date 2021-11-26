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    Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

    Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 10'u mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 21:13
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    Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla Mücadele" kapsamında sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

    Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, uyuşturucu hap, bonzai, metamfetamin, para, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

    10 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 10'u sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama #1

    Şanlıurfa da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama #2

    Şanlıurfa da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama #3

    Şanlıurfa da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama #4

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