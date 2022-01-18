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    Şanlıurfa'da uyuşturucuyu satamadan yakalandı

    Şanlıurfa'da 20 kilo 732 gram esrar maddesi ile 111 gram kenevir tohumu satmaya çalışan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 22:10
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    Şanlıurfa'da uyuşturucuyu satamadan yakalandı

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, Suruç ilçesinde Yılmaz Ç. isimli şahsın Diyarbakır’dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi satmak için arayışta olduğu bilgisini aldı.

    20 KİLO 732 GRAM ESRAR, 111 GRAM KENEVİR TOHUMU ELE GEÇİRİLDİ

    Evine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Evde ve şahsın otomobilinde arama yapan ekipler, 20 kilo 732 gram esrar maddesi ile 111 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da uyuşturucuyu satamadan yakalandı #1


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