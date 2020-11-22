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    Şanlıurfa'da üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki İbrahim, kurtarılamadı

    Evde oyun oynarken üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki İbrahim Halil Güneş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 15:28
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 15:31
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    Şanlıurfa'da üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki İbrahim, kurtarılamadı

    Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, evde oyun oynayan İbrahim Halil Güneş'in üzerine televizyon devrildi.

    Çocuğun televizyonun altında kaldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, İbrahim Halil’i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

    Acil servisteki ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    İbrahim Halil Güneş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

     

    Şanlıurfa'da üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki İbrahim, kurtarılamadı İZLE

     

    Şanlıurfa da üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki İbrahim, kurtarılamadı #1

    Şanlıurfa da üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki İbrahim, kurtarılamadı #2

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