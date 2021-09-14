Tarımsal sulamada kullanılan malzemeleri çalan hırsız, mahallelinin kendisini yakalayacağını anlayınca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen jandarma aracının önüne atladı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kimliği tespit edilemeyen hırsız, aracıyla mahallenin girişinde bulunan Abdullah Bulut’a ait petrol istasyonunun yanına gitti.

Aracından inen şahıs, kimseye fark ettirmeden ağaçların arasından geçip tarla kenarında bulunan tarımsal sulamada kullanılan malzemeleri çaldı.

Tarla sahibi ve aynı zamanda petrol işletmecisi Bulut, malzemeleri aracına yükleyen hırsızı fark etti.

ARACINI OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Abdullah Bulut ve o sırada petrolde olan vatandaşların kendisini yakalayacağını anlayan hırsız, aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından fark edilen hırsız jandarmaya sığındı VİDEO









JANDARMA ARACININ ÖNÜNE ATLADI

Vatandaşlar bir yandan hırsızı kovalarken diğer yandan ise jandarmayı arayıp haber verdi. Öfkeli kalabalıktan kaçarak kurtulamayacağını anlayan hırsız, olay yerine giden jandarma aracının önüne atladı.

Aracı durduran şüpheli, jandarmaya sığındı. Gözaltına alınarak karakola götürülen şahsın aracında yapılan incelemede ise çalınan malzemelere ulaşıldı.





"BİZİ MAĞDUR EDİYOR"

Petrol istasyonu ve tarla sahibi Abdullah Bulut, "Hırsızı burada yakaladım. Beni görünce kaçtı. Birkaç hafta önce de böyle bir olay oldu. Aşağı yukarı 40 bin, 50 bin liralık malzememizi çalıyor, 5 bin liraya satıp bizi mağdur ediyor” dedi.





"HURDACIYA VERECEK"

Malzeme çalınmış olsaydı yaklaşık 50 bin lira zarara uğrayacağını söyleyen Bulut, “Ben kendim gidip alsam 50 bin liraya alamazdım ama onlar hurdacıya verecek, 2 bin, 3 bin lira etmez. Biz mağdur oluyoruz” ifadelerini kullandı.





"ARACIN ÖNÜNE ATLAYIP TESLİM OLDU"

Mahalle Muhtarı Şahin Akbaş ise “Sabah saat 08.00 civarında oldu. Bizim mahallenin girişinde petrol var. Hırsız gelip orada bir demir parçası çaldı. Petrol sahibi hırsızı yakalamaya çalışırken arabayı bırakıp kaçtı. Biz de jandarmayı aradık. Biz daha yakalayamadan jandarma aracının önüne atlayıp teslim oldu” diye konuştu.











