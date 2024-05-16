Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdaki 2 kişi öldü

AA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sürücüsü tespit edilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Nizip arasındaki viyadükte korkuluklarına çarpıp zemine düştü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa ile Aykut Akgül'ü bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İki kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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