Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdaki 2 kişi öldü
AA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sürücüsü tespit edilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Nizip arasındaki viyadükte korkuluklarına çarpıp zemine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa ile Aykut Akgül'ü bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İki kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)