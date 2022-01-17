Euro
15.3526
-0.49%
Dolar
13.4446
-0.55%
Altın
786.4110
-0.41%
Borsa
2,085.76
0.62%
Bitcoin
571.821
-1.92%
BTXN Coin
32.78
-0.27%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Şanlıurfa'da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu

    Şanlıurfa'da yaşayan 56 yaşındaki Mahmut Çetindağ, yalnız yaşadığı evinde kablo ile boğularak öldürülmüş halde bulundu.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 21:16
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 21:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu

    Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uzun yıllar önce eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kabloyla boğularak öldürüldü.

    EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

    Eve gelen yakınları, yerde hareketsiz yatarken buldukları Çetindağ için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde Mahmut Çetindağ'ın boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Çetindağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise Çetindağ’ın ölümüne neden olan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için soruşturma başlattı.

    Şanlıurfa'da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu VİDEO

    Şanlıurfa da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu #1

    Şanlıurfa da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu #2

    Şanlıurfa da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu #3

    Şanlıurfa da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu #4

    Şanlıurfa da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu #5

    Şanlıurfa da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu #6

    Şanlıurfa da yalnız yaşayan bir kişi, evinde öldürülmüş olarak bulundu #7


    Görüş Bildir