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Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama
Ekmek fırınında yaşanan patlama sırasında 4 itfaiye eri ile 2 vatandaş yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 03.09.2020 - 12:36
Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) içerisindeki bir ekmek fırınında, odunların tutuşması üzerine yangın çıktı.
MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA: 6 YARALI
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ise patlama yaşandı.
Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.
Öte yandan yaşanan patlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama