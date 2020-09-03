Ekmek fırınında yaşanan patlama sırasında 4 itfaiye eri ile 2 vatandaş yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) içerisindeki bir ekmek fırınında, odunların tutuşması üzerine yangın çıktı.

MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA: 6 YARALI

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ise patlama yaşandı.

Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan patlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama