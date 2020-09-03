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    Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama

    Ekmek fırınında yaşanan patlama sırasında 4 itfaiye eri ile 2 vatandaş yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 12:36
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    Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama

    Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) içerisindeki bir ekmek fırınında, odunların tutuşması üzerine yangın çıktı.

    MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA: 6 YARALI

    Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ise patlama yaşandı.

    Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

    Öte yandan yaşanan patlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama

    Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama #1

    Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama #2

    Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama #3

    Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama #4

    Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama #5

    Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama #6

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