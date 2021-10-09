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Şanlıurfa'da, yasa dışı kripto para üretme makinesine el konuldu

Şanlıurfa'da, yasa dışı kripto para üretme makinesine el konuldu

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yasa dışı kripto para üretimi yaptığı belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, üretim yapılan cihazlar ele geçirildi.