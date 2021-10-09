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    Şanlıurfa'da, yasa dışı kripto para üretme makinesine el konuldu

    Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yasa dışı kripto para üretimi yaptığı belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, üretim yapılan cihazlar ele geçirildi.
    • DHA
    • 09.10.2021 - 17:47
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    Şanlıurfa'da, yasa dışı kripto para üretme makinesine el konuldu

    Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı üretim yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, ilçede yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kurdukları düzenekle yasa dışı kripto para üretimi yapılan adrese operasyon düzenledi.

    2 GÖZALTI

    Yapılan aramada, kripto para üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

    Şanlıurfa da, yasa dışı kripto para üretme makinesine el konuldu #1

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