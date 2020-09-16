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- Şanlıurfa’da yasağa aldırış etmeden sokakta düğün yapıp halay çektiler
Şanlıurfa’da yasağa aldırış etmeden sokakta düğün yapıp halay çektiler
Yasak olmasına rağmen bir çift, çok sayıda kişinin katıldığı bir sokak düğünü yaptı. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çeken davetlilere, polis tarafından cezai işlem uygulandı.
- DHA
- 16.09.2020 - 14:58
Şanlıurfa, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakalarında en çok artış gösterdiğini belirttiği iller arasında yer alıyor.
Kentte yasak olmasına rağmen düğünle evlenen çiftler, kaçak olarak sokak arasında eğlence yapmayı tercih ediyor.
KOL KOLA HAYAL ÇEKİP GÖBEK ATTILAR
Devteşti Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğünde davetliler, koronavirüse aldırış etmeyerek kol kola halay çekip, karşılıklı göbek attı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı düğün görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla tepkiler gelirken, polis de söz konusu düğün sahiplerine ve kimliği tespit edilenlere idari para cezası kesti.