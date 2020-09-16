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Şanlıurfa’da yasağa aldırış etmeden sokakta düğün yapıp halay çektiler

Şanlıurfa’da yasağa aldırış etmeden sokakta düğün yapıp halay çektiler

Yasak olmasına rağmen bir çift, çok sayıda kişinin katıldığı bir sokak düğünü yaptı. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çeken davetlilere, polis tarafından cezai işlem uygulandı.